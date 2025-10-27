онлайн-квіз, присвячений історії першої криптовалюти. Захід відбудеться 31 жовтня о 19:00 за київським часом та транслюватиметься на офіційній сторінці OKX в Instagram.
OKX влаштовує криптоквіз до дня народження Bitcoin
Мета заходу — об'єднати криптоспільноту, підвищити обізнаність користувачів щодо розвитку Bitcoin та відзначити визначну дату в історії цифрових фінансів.
Квіз проходитиме у форматі Kahoot Live, учасники змагатимуться у знаннях про виникнення Bitcoin, його технологічні особливості та ключові етапи розвитку. Тривалість інтерактивної події — близько 30 хвилин, із можливістю відповідати на запитання в режимі реального часу.
Як взяти участь
Щоб приєднатися до квізу:
-
Підпишіться на офіційну сторінку OKX в Instagram.
-
Долучіться до прямого ефіру 31 жовтня о 19:00 за київським часом.
-
Відскануйте QR-код під час ефіру та відповідайте на запитання у Kahoot, набираючи максимальну кількість правильних відповідей.
Розподіл винагород
Десять учасників, які наберуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають частку з 500 USDT у торгових бонусах та ексклюзивний мерч OKX. Переможець квізу отримає до 100 USDT, друге та третє місця будуть нагороджені відповідно 80 та 70 USDT у торгових бонусах, а також ексклюзивним мерчем OKX. Учасник, що посів четверте місце, отримає 50 USDT. Загалом призами будуть нагороджені десять найуспішніших учасників, які продемонструють найвищий рівень знань і швидкості реакції під час квізу.
За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.
