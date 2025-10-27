Банки в серпні видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн

Банки України в серпні видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Скільки видано кредитів

480 кредитів на суму 889,8 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 136 на 267,3 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

309 кредитів на 543,6 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку;

якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн грн, або 31,9% від загального обсягу);

у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн грн);

у Львівській області (61 договір на 124,5 млн грн);

в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн грн);

у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.