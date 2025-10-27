Акції Porsche зростають: інвестори бачать світло в кінці тунелю після важкого 2025 року

Акції німецького виробника люксових спорткарів Porsche AG продемонстрували впевнене зростання в понеділок, 27 жовтня. Інвестори, схоже, повірили, що найгірше для компанії вже позаду, попри нещодавнє зниження прогнозу прибутку та слабкі фінансові результати за дев'ять місяців. Аналітики вважають, що прибутки та настрої досягли дна, а нова стратегія та зміна керівництва відкривають шлях до відновлення. Про це повідомляє WSJ 27 жовтня.

Падіння прибутків та зміна курсу

На початку європейських торгів у понеділок акції Porsche зросли на 4,1%. Це сталося попри те, що минулого тижня компанія підтвердила свій річний прогноз, який раніше, у вересні, було знижено вже вчетверте за цей рік. Причинами стали слабкий попит на електромобілі (EV), вплив торговельних мит та уповільнення на ринку Китаю.

Ці проблеми змусили Porsche переглянути свою стратегію електрифікації: компанія відклала випуск нових повністю електричних моделей та вирішила додати до лінійки більше гібридних автомобілів та машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Ця зміна стратегії призвела до значних одноразових витрат — близько €2,7 мільярдів ($3,14 млрд) за перші дев'ять місяців, які, як очікується, зростуть до €3,1 мільярда за весь 2025 рік.

Як наслідок, операційний прибуток за дев'ять місяців обвалився до €40 мільйонів порівняно з €4,04 мільярдами за аналогічний період минулого року.

Оптимізм аналітиків та новий CEO

Попри поточні труднощі, аналітики бачать підстави для оптимізму. Експерти Citi вважають, що компанія досягла дна за прибутками та настроями інвесторів. Призначення нового генерального директора — Міхаеля Ляйтерса, колишнього керівника McLaren — разом із рекордно низькими квартальними та річними показниками, різкою корекцією запасів та новою продуктовою стратегією, орієнтованою на ДВЗ, може забезпечити Porsche три-чотири роки покращення рентабельності, починаючи з 2026 року.