Акції Porsche зростають: інвестори бачать світло в кінці тунелю після важкого 2025 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2025, 18:15

Акції Porsche зростають: інвестори бачать світло в кінці тунелю після важкого 2025 року

Акції німецького виробника люксових спорткарів Porsche AG продемонстрували впевнене зростання в понеділок, 27 жовтня. Інвестори, схоже, повірили, що найгірше для компанії вже позаду, попри нещодавнє зниження прогнозу прибутку та слабкі фінансові результати за дев'ять місяців. Аналітики вважають, що прибутки та настрої досягли дна, а нова стратегія та зміна керівництва відкривають шлях до відновлення. Про це повідомляє WSJ 27 жовтня.

Акції німецького виробника люксових спорткарів Porsche AG продемонстрували впевнене зростання в понеділок, 27 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння прибутків та зміна курсу

На початку європейських торгів у понеділок акції Porsche зросли на 4,1%. Це сталося попри те, що минулого тижня компанія підтвердила свій річний прогноз, який раніше, у вересні, було знижено вже вчетверте за цей рік. Причинами стали слабкий попит на електромобілі (EV), вплив торговельних мит та уповільнення на ринку Китаю.

Ці проблеми змусили Porsche переглянути свою стратегію електрифікації: компанія відклала випуск нових повністю електричних моделей та вирішила додати до лінійки більше гібридних автомобілів та машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Ця зміна стратегії призвела до значних одноразових витрат — близько €2,7 мільярдів ($3,14 млрд) за перші дев'ять місяців, які, як очікується, зростуть до €3,1 мільярда за весь 2025 рік.

Як наслідок, операційний прибуток за дев'ять місяців обвалився до €40 мільйонів порівняно з €4,04 мільярдами за аналогічний період минулого року.

Оптимізм аналітиків та новий CEO

Попри поточні труднощі, аналітики бачать підстави для оптимізму. Експерти Citi вважають, що компанія досягла дна за прибутками та настроями інвесторів. Призначення нового генерального директора — Міхаеля Ляйтерса, колишнього керівника McLaren — разом із рекордно низькими квартальними та річними показниками, різкою корекцією запасів та новою продуктовою стратегією, орієнтованою на ДВЗ, може забезпечити Porsche три-чотири роки покращення рентабельності, починаючи з 2026 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами