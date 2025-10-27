Microsoft, Google, Amazon та Meta звітують про прибутки під тінню можливої бульбашки ШІ

Цього тижня провідні американські технологічні компанії, включаючи Microsoft, Alphabet (Google), Amazon та Meta (Facebook), звітуватимуть про свої фінансові результати за третій квартал. Інвестори уважно стежитимуть за показниками на тлі зростаючих побоювань щодо можливого формування «бульбашки» навколо штучного інтелекту (ШІ), яка роздула ринкову вартість компаній. Про це повідомляє Reuters 27 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мільярдні інвестиції проти невизначених результатів

Очікується, що техногіганти покажуть впевнене зростання доходів за липень-вересень, значною мірою завдяки інвестиціям у хмарні обчислення та ШІ. За прогнозами LSEG, виручка компаній зростала швидкими темпами. Аналітики очікують, що керівництво компаній підтвердить наміри продовжувати вливати мільярди доларів у розвиток ШІ, наголошуючи на його довгостроковому потенціалі.

Проте, попри оптимізм, віддача від цих колосальних інвестицій залишається під питанням. Загалом, чотири техгіганти та інші великі хмарні компанії, за прогнозами, витратять $400 мільярдів на інфраструктуру ШІ цього року. Однак ефективність впровадження ШІ бізнесом поки що невисока.

Широко цитоване дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT) на початку цього року показало, що з понад 300 проаналізованих ШІ-проєктів лише близько 5% принесли вимірювані результати. Більшість ініціатив зупиняються на пілотній стадії через слабку інтеграцію в робочі процеси та моделі, що не масштабуються.

Ця невизначеність створює ризики для ралі на фондовому ринку, яке з моменту дебюту ChatGPT у листопаді 2022 року додало близько $6 трильйонів до ринкової вартості Big Tech. Деякі економісти навіть вважають, що саме витрати на ШІ підтримують американську економіку, компенсуючи негативний вплив мит адміністрації Трампа.

«Циркулярні угоди» та боргове фінансування посилюють тривогу

Занепокоєння інвесторів посилюється через поширення так званих «циркулярних угод», що нагадують бум доткомів 1990-х років. Яскравим прикладом є потенційна інвестиція Nvidia на $100 мільярдів в OpenAI, яка є одним із її найбільших клієнтів. Сама OpenAI підписала угоди на обчислювальні потужності для ШІ на суму $1 трильйон, не розкриваючи деталей фінансування, включаючи зобов'язання придбати ресурси у Oracle на $300 мільярдів.

Крім того, на відміну від попередніх інвестиційних циклів, дедалі більшу роль у фінансуванні інфраструктури ШІ відіграє борг. Нещодавно Meta уклала угоду про фінансування на $27 мільярдів з приватною кредитною фірмою Blue Owl Capital для свого найбільшого дата-центру.

Оптимізм інвесторів та прогнози щодо хмарних підрозділів

Деякі інвестори вважають, що під поверхневим ажіотажем формується реальна цінність. Вони вказують на двозначне зростання доходів та потужні грошові потоки, що підтримують фінансове здоров'я Big Tech.

Очікується, що у третьому кварталі хмарні підрозділи Amazon, Microsoft та Google покажуть значне зростання, попри обмеження потужностей.

Загалом, за даними LSEG, очікується таке зростання виручки за квартал:

Microsoft: +14,9%

Alphabet (Google): +13,2%

Amazon: +11,9%

Meta: +21,7%

Однак зростання прибутку, ймовірно, сповільниться через різке збільшення витрат. Очікується, що всі компанії, крім Microsoft, покажуть найслабше зростання прибутку за останні 10 кварталів.

Microsoft, Alphabet та Meta звітуватимуть у середу, Amazon — у четвер.