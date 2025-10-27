Криптогаманець Wallet у Telegram запустив торгівлю токенізованими паперами США

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Для здійснення угоди потрібно зайти в розділ «Торгівля» у месенджері та придбати USDT. Можна купити частину токена, якщо недостатньо коштів на придбання цілої акції.

Функція стала доступна завдяки партнерству Wallet із криптобіржею Kraken та платформою токенізації Backed Finance.

На першому етапі для користувачів доступно понад 60 токенізованих акцій та біржових фондів США, включаючи папери Apple, Tesla, Nvidia та індексу S&P 500.

На відміну від традиційних бірж, торгівля в Wallet доступна цілодобово п'ять днів на тиждень без прив'язки до годин роботи американського ринку.

На тлі цієї новини Toncoin у моменті виріс на 4,8%, досягнувши позначки $2,26. Станом на 12:20 вартість монети скоригувалась до $2,21.