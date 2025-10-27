Multi від Мінфін
(8,9K+)
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
27 жовтня 2025, 15:15

Вперше за 25 років: з Німеччини виїхало більше поляків, ніж приїхало

У 2024 році, вперше за 25 років, з Німеччини виїхало більше поляків, ніж приїхало. Як констатують у Аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, польські працівники — як постійні, так і сезонні — дедалі менше цікавляться німецьким ринком праці та все частіше розглядають можливість повернення додому.

У 2024 році, вперше за 25 років, з Німеччини виїхало більше поляків, ніж приїхало.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історичний поворот у трудовій міграції

«Наразі ми спостерігаємо черговий історичний поворот у трудовій міграції після хвилі повернень поляків з Великої Британії. Вперше з 2008 року з Німеччини виїхало більше громадян Польщі, ніж прибуло. За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2024 році країну залишили близько 95 тис. поляків, тоді як приїхали лише 84 тис. — на 22 тис. менше, ніж роком раніше», — зазначають у Gremi Personal.

Про зміни у трудовій міграції свідчать і офіційні польські дані. За інформацією Народного банку Польщі, у другому кварталі 2025 року польські мігранти переказали додому 5,3 млрд злотих — трохи більше, ніж у середньому протягом 2022−2024 років.

Водночас структура цих переказів показує цікаву тенденцію: обсяги коштів від довгострокових мігрантів майже не змінюються — вони становлять 2,9 млрд злотих, лише на 0,5% більше, ніж три роки тому. Натомість перекази від короткострокових працівників — сезонних і прикордонних — за цей час зросли на 55% й досягли 2,4 млрд злотих.

Аналітики пояснюють це поступовим зниженням еміграційної динаміки, що стало наслідком покращення економічної ситуації в Польщі, росту привабливості внутрішнього ринку праці, а також виваженої політики польського уряду, спрямованої на повернення громадян, які проживали за кордоном.

Серед ключових інструментів, які використовує уряд, — податкові стимули та спеціальні програми підтримки для реемігрантів.

Зокрема, громадяни, які мешкали за межами країни щонайменше три роки, після повернення можуть скористатися звільненням від сплати податку на доходи фізичних осіб (PIT) до визначеного ліміту протягом чотирьох років.

Для молодих спеціалістів із польської діаспори в ЄС, Великій Британії, США та Канаді діє програма оплачуваних стажувань у польських компаніях.

Водночас польський уряд активно працює над створенням сприятливого бізнес-середовища — відносно низькі податки, спрощені процедури реєстрації підприємств і стабільна економіка приваблюють не лише польських підприємців, а й іноземних інвесторів, які створюють додаткові робочі місця у країні.

«Якщо до цього додати рекордне зниження інфляції (до 2,9%), стабільний ріст заробітних плат у корпоративному секторі (+7,5% зі рік) та ріст купівельної спроможності поляків (майже на 5% за рік), то вигоди для громадян, які приймають рішення повернутися додому, стають очевидними. Адже, не дивлячись на те, що у Польщі зарплати все ще нижчі, ніж у Німеччині, за них можна отримати якісніші послуги: доступ до медицини, спорту, відпочинку. І головне — зняти чи купити пристойне житло, що в Німеччині наразі практично неможливо», — розповідає Ірина Сєрова, CBDO компанії Gremi Personal.

На думку експертки, «міграційний резерв» Польщі на цей час вичерпаний — багато пошукачів уже попрацювали за кордоном та не планують туди повертатися.

Натомість поляки все частіше шукають не лише високі зарплати, але й кращі умови праці та соціальний захист, який сьогодні може дати Польща.

«Польща продемонструвала, що повернення мігрантів можливе, якщо держава створює умови, які не лише не поступаються західним, а й пропонують людям більше — відчуття стабільності, приналежності та реальних перспектив удома. І це є гарним прикладом для України, повернення трудових мігрантів для якої стане вирішальним фактором повоєнного відновлення країни», — підкреслює Сєрова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zephyr
zephyr
27 жовтня 2025, 17:56
#
Они не возвращаются в Польшу, они едут дальше- в Нидерланды, за деньгами. Немцы туда тоже едут, как и все остальные. Обычные рыночные телодвижения, не более.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
