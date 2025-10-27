Дані, отримані в рамках автоматичного обміну інформацією, не є автоматичним доказом порушення — Гетманцев

Отримані дані CRS не є автоматичним доказом у податкових кейсах — це лише аналітична база для перевірок і моніторингу. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Деталі

Ще один важливий крок у реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року — обмін податковою інформацією з іноземними країнами за міжнародними стандартами CRS та CbC.

26 червня 2024 року ДПС України отримала схвалений Глобальним форумом ОЕСР звіт, щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою — ключову передумову для повноцінного обміну даними.

У 2025 році Україна вже провела другу кампанію обміну CRS:

отримано інформацію від 71 іноземної юрисдикції, що на 21 країну більше ніж в попередньому році;

передано дані до 71 юрисдикції, що на 20 більше.

«Отримана інформація — це про прозорість, детінізацію доходів, ефективний контроль за декларуванням та застосуванням правил КІК», — пояснив Гетманцев.

Очікую від ДПС проведення якісного моніторингу звіті про підзвітні рахунки CRS та забезпечення підвищення рівня добровільного дотримання платниками податкового законодавства.