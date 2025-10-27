Мілей отримує мандат на реформи: результати виборів в Аргентині зміцнюють позиції президента та його ринковий курс

Партія президента Аргентини Хав'єра Мілея здобула переконливу перемогу на проміжних виборах у неділю, значно посиливши свої позиції в Конгресі. Цей результат надає новий імпульс його амбітним ринковим реформам, підтриманим США, та забезпечує президенту ключові важелі для захисту свого курсу, незважаючи на економічні труднощі в країні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Несподіваний успіх та його значення

За результатами підрахунку майже 99% голосів, партія Мілея отримала близько 41% підтримки по всій країні. Це дозволило їй більш ніж подвоїти своє представництво в аргентинському Конгресі.

Найважливіше те, що партія президента та її союзники тепер контролюють щонайменше одну третину місць в обох палатах парламенту. Цей поріг є критично важливим, оскільки дає Мілею змогу зберігати право вето та захищати свої укази від блокування опозицією.

Результат виявився кращим, ніж прогнозувала більшість соціологічних опитувань, і надає Мілею свіжий політичний капітал після місяців соціального невдоволення через жорсткі заходи економії та минулорічну рецесію. Перемога також зміцнює його позиції у відносинах з Вашингтоном та Міжнародним валютним фондом (МВФ), які пов'язують майбутню фінансову підтримку з продовженням його економічного експерименту. Аналітики очікують зростання аргентинських облігацій та курсу песо.

«Мандат на зміни підтверджено»

Перемога є особливо важливою на тлі значної фінансової підтримки з боку США. Цього місяця Вашингтон оголосив про валютний своп на $20 мільярдів для підтримки аргентинського песо та пообіцяв залучити ще $20 мільярдів від приватних банків та суверенних фондів.

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що ця підтримка залежить від успіху Мілея на виборах. «Якщо він переможе, ми залишимося з ним. А якщо не переможе, ми підемо», — заявляв Трамп раніше цього місяця.

Ціна «шокової терапії»

Хав'єр Мілей, економіст-лібертаріанець, який називає себе «анархо-капіталістом», прийшов до влади два роки тому з обіцянкою радикальних змін та припинення десятиліть боротьби країни з гіперінфляцією та економічним занепадом. Він пообіцяв безжально скорочувати державні витрати, часто з'являючись на публіці з бензопилою як символом своїх намірів.

Його уряд різко девальвував песо, уніфікувавши численні обмінні курси, скоротив енергетичні субсидії та звільнив десятки тисяч держслужбовців, щоб подолати хронічний дефіцит бюджету, який фінансувався друком грошей. Ці заходи тимчасово стабілізували фінанси, забезпечивши перший збалансований бюджет за понад десятиліття, а інфляція впала з 200% два роки тому до 32%.

Однак ця «шокова терапія» мала високу соціальну ціну: приблизно кожен третій аргентинець живе за межею бідності, реальні зарплати впали більш ніж на 20% з 2023 року, а споживчі витрати продовжують скорочуватися. Напередодні виборів опитування показували можливу поразку партії Мілея.

Проте багато виборців, хоч і критикували президента, вважали повернення до влади лівої опозиції неприйнятним.