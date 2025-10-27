Мілей отримує мандат на реформи: результати виборів в Аргентині зміцнюють позиції президента та його ринковий курс

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2025, 14:49

Мілей отримує мандат на реформи: результати виборів в Аргентині зміцнюють позиції президента та його ринковий курс

Партія президента Аргентини Хав'єра Мілея здобула переконливу перемогу на проміжних виборах у неділю, значно посиливши свої позиції в Конгресі. Цей результат надає новий імпульс його амбітним ринковим реформам, підтриманим США, та забезпечує президенту ключові важелі для захисту свого курсу, незважаючи на економічні труднощі в країні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Партія президента Аргентини Хав'єра Мілея здобула переконливу перемогу на проміжних виборах у неділю, значно посиливши свої позиції в Конгресі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Несподіваний успіх та його значення

За результатами підрахунку майже 99% голосів, партія Мілея отримала близько 41% підтримки по всій країні. Це дозволило їй більш ніж подвоїти своє представництво в аргентинському Конгресі.

Найважливіше те, що партія президента та її союзники тепер контролюють щонайменше одну третину місць в обох палатах парламенту. Цей поріг є критично важливим, оскільки дає Мілею змогу зберігати право вето та захищати свої укази від блокування опозицією.

Результат виявився кращим, ніж прогнозувала більшість соціологічних опитувань, і надає Мілею свіжий політичний капітал після місяців соціального невдоволення через жорсткі заходи економії та минулорічну рецесію. Перемога також зміцнює його позиції у відносинах з Вашингтоном та Міжнародним валютним фондом (МВФ), які пов'язують майбутню фінансову підтримку з продовженням його економічного експерименту. Аналітики очікують зростання аргентинських облігацій та курсу песо.

«Мандат на зміни підтверджено»

Перемога є особливо важливою на тлі значної фінансової підтримки з боку США. Цього місяця Вашингтон оголосив про валютний своп на $20 мільярдів для підтримки аргентинського песо та пообіцяв залучити ще $20 мільярдів від приватних банків та суверенних фондів.

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що ця підтримка залежить від успіху Мілея на виборах. «Якщо він переможе, ми залишимося з ним. А якщо не переможе, ми підемо», — заявляв Трамп раніше цього місяця.

Ціна «шокової терапії»

Хав'єр Мілей, економіст-лібертаріанець, який називає себе «анархо-капіталістом», прийшов до влади два роки тому з обіцянкою радикальних змін та припинення десятиліть боротьби країни з гіперінфляцією та економічним занепадом. Він пообіцяв безжально скорочувати державні витрати, часто з'являючись на публіці з бензопилою як символом своїх намірів.

Його уряд різко девальвував песо, уніфікувавши численні обмінні курси, скоротив енергетичні субсидії та звільнив десятки тисяч держслужбовців, щоб подолати хронічний дефіцит бюджету, який фінансувався друком грошей. Ці заходи тимчасово стабілізували фінанси, забезпечивши перший збалансований бюджет за понад десятиліття, а інфляція впала з 200% два роки тому до 32%.

Однак ця «шокова терапія» мала високу соціальну ціну: приблизно кожен третій аргентинець живе за межею бідності, реальні зарплати впали більш ніж на 20% з 2023 року, а споживчі витрати продовжують скорочуватися. Напередодні виборів опитування показували можливу поразку партії Мілея.

Проте багато виборців, хоч і критикували президента, вважали повернення до влади лівої опозиції неприйнятним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
27 жовтня 2025, 15:45
#
Схоже аргентинцям до смерті набридли місцеві потужні державники. Так сильно, що вони навіть згодні терпіти вкрай непопулярні, але потрібні реформи. Можливо й українців років через сто дістане лівацтво та етатизм. Шкода, я не доживу.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
27 жовтня 2025, 16:44
#
Хоч порадуємся за аргентинців!
В нас такого не буде, популізм люблять сильно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами