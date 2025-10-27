Saab розглядає варіант відкриття заводу з виробництва літаків Gripen в Україні

Шведська компанія Saab вивчає можливість створення в Україні підприємства для складання винищувачів Gripen. Про це повідомив генеральний директор Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв'ю Financial Times .

Що відомо

Контракт на 100−150 літаків для України подвоїть виробничі потреби Saab, заявив Юганссон.

«Організація виробництва під час війни — непросте завдання, але було б чудово налагодити в Україні хоча б фінальне складання, випробування, а можливо, й часткове виробництво», — зазначив Юганссон.

Крім України, Saab розглядає розширення виробництва в Бразилії, а також, можливо, у Канаді та інших європейських країнах.

Угода ще потребує остаточного погодження фінансування. Юганссон припустив, що одним із джерел можуть стати заморожені російські активи, якщо вдасться досягти домовленостей щодо їх використання.

Для Saab цей контракт стане значним досягненням, адже наразі компанія продала лише 60 Gripen E Швеції, 36 — Бразилії та чотири — Таїланду.