27 жовтня 2025, 13:59

Saab розглядає варіант відкриття заводу з виробництва літаків Gripen в Україні

Шведська компанія Saab вивчає можливість створення в Україні підприємства для складання винищувачів Gripen. Про це повідомив генеральний директор Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв'ю Financial Times.

Шведська компанія Saab вивчає можливість створення в Україні підприємства для складання винищувачів Gripen.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Контракт на 100−150 літаків для України подвоїть виробничі потреби Saab, заявив Юганссон.

«Організація виробництва під час війни — непросте завдання, але було б чудово налагодити в Україні хоча б фінальне складання, випробування, а можливо, й часткове виробництво», — зазначив Юганссон.

Крім України, Saab розглядає розширення виробництва в Бразилії, а також, можливо, у Канаді та інших європейських країнах.

Угода ще потребує остаточного погодження фінансування. Юганссон припустив, що одним із джерел можуть стати заморожені російські активи, якщо вдасться досягти домовленостей щодо їх використання.

Для Saab цей контракт стане значним досягненням, адже наразі компанія продала лише 60 Gripen E Швеції, 36 — Бразилії та чотири — Таїланду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
27 жовтня 2025, 14:28
#
Потужно
+
+15
plitt
plitt
27 жовтня 2025, 15:32
#
Бредятина за всеми этими с экономической точки зрения утопическими хотелками стоит потужное желанию попилить бабло. но одно дела спихнуть по рыночной цене за деньги своих налогоплательщиков старый хлам другое выбить новый бюджет или увести бабло с нарушением международного права, в обоих случаях получаешь ответные меры или сменой власти или потерей своих активов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
