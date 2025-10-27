У Чехії протягом останніх місяців значно зросла кількість українських біженців

Протягом останніх місяців значно збільшилася кількість українських біженців у Чехії. Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на чеське видання Novinky.

Деталі

За даними МВС країни, кількість дозволів на тимчасовий захист виросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення.

Якщо до вересня влада видавала в середньому по 1,5 тис. таких дозволів на місяць, то через два місяці цей показник підскочив до 3,1 тис. Як пояснила прессекретар МВС Ч Р Гана Мала, основною причиною став дозвіл Києва, який дозволив молодим людям від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з країни.

Загалом за вересень було встановлено рекорд року — видано 13,5 тис. дозволів. Загальна кількість українських біженців у Чехії наближається до 400 тис., що є найвищим показником ЄС на душу населення.

Видання дійшло висновку, що, попри зміну влади, ставлення до біженців, що працюють у Чехії, змінюватися не повинно. Статус тимчасового захисту, який діє до березня 2026 року, в ЄС уже планують продовжити.