Швейцарія перегляне дозвіл на притулок для українців із західних областей

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити дію статусу тимчасового захисту S для українців до 4 березня 2027 року, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію в Україні. Водночас з 1 листопада 2025 року набуває чинності нова диференційована система розгляду заяв, яка торкнеться шукачів притулку з семи західних областей України. Про це повідомляється на урядовому порталі Швейцарії.

Статус S залишається, але з'являться винятки

На виконання рішення парламенту, зокрема пропозиції депутатки Естер Фрідлі, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) тепер буде розрізняти регіони, повернення до яких вважається можливим.

Важливо зазначити, що нові правила не стосуються:

Осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії.

Членів родин осіб зі статусом S, які ще перебувають в Україні.

Згідно з оцінкою SEM українці вже можуть повернутися у західні області:

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька

Державний секретаріат з питань міграції буде регулярно переглядати цей список залежно від зміни ситуації.

Що чекає на нових шукачів притулку?

Нові правила почнуть діяти з 1 листопада 2025 року і будуть застосовуватися до всіх заяв, рішення по яких будуть ухвалені після цієї дати, включно з тими, що були подані раніше.

Кожна заява буде розглядатися індивідуально. Якщо SEM відхилить прохання про надання статусу захисту S через те, що людина походить з однієї із семи перелічених областей, буде видано розпорядження про виїзд з країни.

Проте, якщо виїзд виявиться неможливим з юридичних причин або негуманним в конкретному індивідуальному випадку, така особа може отримати статус тимчасово прийнятої у Швейцарії. Крім того, українці, яким відмовлять у статусі S, все ще матимуть право подати стандартну заяву про надання притулку.