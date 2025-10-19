Multi від Мінфін
19 жовтня 2025, 16:05

Швейцарія перегляне дозвіл на притулок для українців із західних областей

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити дію статусу тимчасового захисту S для українців до 4 березня 2027 року, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію в Україні. Водночас з 1 листопада 2025 року набуває чинності нова диференційована система розгляду заяв, яка торкнеться шукачів притулку з семи західних областей України. Про це повідомляється на урядовому порталі Швейцарії.

Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити дію статусу тимчасового захисту S для українців до 4 березня 2027 року, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Статус S залишається, але з'являться винятки

На виконання рішення парламенту, зокрема пропозиції депутатки Естер Фрідлі, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) тепер буде розрізняти регіони, повернення до яких вважається можливим.

Важливо зазначити, що нові правила не стосуються:

  • Осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії.
  • Членів родин осіб зі статусом S, які ще перебувають в Україні.

Згідно з оцінкою SEM українці вже можуть повернутися у західні області:

  • Волинська
  • Рівненська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька

Державний секретаріат з питань міграції буде регулярно переглядати цей список залежно від зміни ситуації.

Що чекає на нових шукачів притулку?

Нові правила почнуть діяти з 1 листопада 2025 року і будуть застосовуватися до всіх заяв, рішення по яких будуть ухвалені після цієї дати, включно з тими, що були подані раніше.

Кожна заява буде розглядатися індивідуально. Якщо SEM відхилить прохання про надання статусу захисту S через те, що людина походить з однієї із семи перелічених областей, буде видано розпорядження про виїзд з країни.

Проте, якщо виїзд виявиться неможливим з юридичних причин або негуманним в конкретному індивідуальному випадку, така особа може отримати статус тимчасово прийнятої у Швейцарії. Крім того, українці, яким відмовлять у статусі S, все ще матимуть право подати стандартну заяву про надання притулку.

Ярослав Голобородько
Коментарі - 2

Skeptik777
Skeptik777
19 жовтня 2025, 16:28
Тобто ті, чий будинок зруйнували, багато хто з них «восхіщался вєлічієм і благодєнствієм» на росії, той втік і живе с Швейцарії, а я, живучи на Тернопільщині, маю йти до війська і відбивати їхні домівки? Я не кажу, що всі там ждуни… ні, знаю особисто багатьох героїв Донеччини. Але погодьтеся, що в Тернополі до 2014го та й до 2022го було менше руськотолерантного населення.
Валентин Рассоха
Валентин Рассоха
19 жовтня 2025, 19:32
Я лично рад что Европа начала ограничивать подачки людям которые не удосужились за 3 года найти себе работу.
