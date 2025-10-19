Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити дію статусу тимчасового захисту S для українців до 4 березня 2027 року, враховуючи нестабільну безпекову ситуацію в Україні. Водночас з 1 листопада 2025 року набуває чинності нова диференційована система розгляду заяв, яка торкнеться шукачів притулку з семи західних областей України. Про це повідомляється на урядовому порталі Швейцарії.
Швейцарія перегляне дозвіл на притулок для українців із західних областей
Статус S залишається, але з'являться винятки
На виконання рішення парламенту, зокрема пропозиції депутатки Естер Фрідлі, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) тепер буде розрізняти регіони, повернення до яких вважається можливим.
Важливо зазначити, що нові правила не стосуються:
- Осіб, які вже мають статус захисту S у Швейцарії.
- Членів родин осіб зі статусом S, які ще перебувають в Україні.
Згідно з оцінкою SEM українці вже можуть повернутися у західні області:
- Волинська
- Рівненська
- Львівська
- Тернопільська
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Чернівецька
Державний секретаріат з питань міграції буде регулярно переглядати цей список залежно від зміни ситуації.
Що чекає на нових шукачів притулку?
Нові правила почнуть діяти з 1 листопада 2025 року і будуть застосовуватися до всіх заяв, рішення по яких будуть ухвалені після цієї дати, включно з тими, що були подані раніше.
Кожна заява буде розглядатися індивідуально. Якщо SEM відхилить прохання про надання статусу захисту S через те, що людина походить з однієї із семи перелічених областей, буде видано розпорядження про виїзд з країни.
Проте, якщо виїзд виявиться неможливим з юридичних причин або негуманним в конкретному індивідуальному випадку, така особа може отримати статус тимчасово прийнятої у Швейцарії. Крім того, українці, яким відмовлять у статусі S, все ще матимуть право подати стандартну заяву про надання притулку.
