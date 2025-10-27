Банки та хедж-фонди борються за трейдерів, які торгують золотом

Торгові доми, хедж-фонди та банки активно наймають спеціалізованих трейдерів золотом на тлі різкого зростання інтересу до цього металу. Це спричинило справжню боротьбу за таланти та значне збільшення зарплат на ринку, який історично вважався нішевим. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на фахівців зростає

Великі сировинні компанії, такі як Trafigura Group та Gunvor Group, цього року вже сформували команди трейдерів дорогоцінними металами. Їхні конкуренти, IXM та Mercuria Energy Group Ltd., також шукають фахівців у цій галузі. За даними хедхантерів та керівників галузі, численні хедж-фонди, банки та навіть промислові компанії намагаються вийти на ринок дорогоцінних металів або розширити свої існуючі команди.

Хоча ринок золота є дуже великим (щотижневі обороти лише в Лондоні сягають сотень мільярдів доларів), традиційно на ньому домінували кілька великих банків, як-от JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc та UBS Group AG, які працювали з невеликими командами трейдерів. Цьогорічний злет цін на золото привабив нових гравців, які зіткнулися з обмеженим пулом досвідчених фахівців.

«Трейдери дорогоцінними металами зараз переживають свій зоряний час», — каже Алекс Керр, хедхантер з Aurex Group. «Це вже не тільки банки. Хедж-фонди та торгові доми — всі шукають трейдерів дорогоцінними металами або портфельних менеджерів».

Прибуткові можливості та дефіцит талантів

Окрім стрімкого зростання цін, ринки дорогоцінних металів цього року надали безліч можливостей для заробітку. Це включає масштабну арбітражну торгівлю, яка на початку року залучила метал на десятки мільярдів доларів до США, та драматичний «сквіз» на ринку срібла в Лондоні цього місяця.

За даними Crisil Coalition Greenwich, 12 провідних банків у першому кварталі 2025 року разом заробили на дорогоцінних металах $500 мільйонів — це другий найвищий показник за десятиліття. Це приблизно вдвічі більше за середній квартальний заробіток за останні 10 років.

Зростання зарплат та активність на ринку праці

Трейдери дорогоцінними металами, які раніше могли обирати лише з невеликої кількості банків, тепер отримують пропозиції від торгових домів та хедж-фондів, які готові платити більше.