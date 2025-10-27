Трамп підвищив тарифи на Канаду ще на 10% після реклами

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення тарифів на канадські товари ще на 10% «понад те, що вони платять зараз», у відповідь на рекламний ролик провінції Онтаріо, який критикує тарифи та містить цитати колишнього президента-республіканця Рональда Рейгана, пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Трамп оголосив про нові тарифи у дописі на Truth Social, назвавши рекламу «шахрайством» і звинувативши Канаду у «серйозному перекрученні фактів та ворожих діях».

Рекламний ролик, який вийшов в ефір у п’ятницю під час матчу між «Торонто Блю Джейс» та «Лос-Анджелес Доджерс», використовує фрагменти звернення Рональда Рейгана, в яких він попереджає, що тарифи спричиняють торговельні війни та економічні катастрофи.

За повідомленнями, цитати були з'єднані поза контекстом… Хронологія: У четвер Трамп уже призупинив торговельні переговори з Оттавою через цю рекламу, назвавши її оманливою.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд у п'ятницю заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні рекламна кампанія в США буде призупинена у понеділок, щоб дозволити торговельним переговори відновитися. Проте реклама з'явилася в ефірі і в п'ятницю ввечері.