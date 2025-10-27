Укренерго: У Києві та двох областях застосовано екстрені відключення світла

27 жовтня за командою «Укренерго «у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

«В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше, НЕК «Укренерго» запровадило в понеділок, 27 жовтня, обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах України. Відключення для побутових споживачів не прогнозувалися.