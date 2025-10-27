США та Китай досягли остаточної угоди щодо продажу TikTok американським інвесторам

США та Китай завершили переговори щодо передачі американської версії TikTok новим власникам, про що повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, всі деталі угоди узгоджено, і остаточне підписання має відбутися під час зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка призначена на четвер у Кореї. Про це розповідає ProIT .

Деталі

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми домовилися в Мадриді, і, як я вважаю, на сьогодні всі деталі врегульовані, і це питання для двох лідерів — здійснити цю транзакцію під час зустрічі, яка запланована на четвер у Кореї».

Угода як частина ширшого торговельного пакету

Бессент наголосив, що нова домовленість є елементом більш масштабного торговельного пакету, який обговорюватиметься під час зустрічі лідерів двох країн. Міністр підкреслив, що його завданням було отримати згоду китайської сторони на операцію, і цього вдалося досягти за останні два дні.

Президент США Дональд Трамп ще 25 вересня підписав указ, який створив правові підстави для передачі контролю над американською версією TikTok новим власникам, переважно американським інвесторам.

Серед потенційних учасників нового керівного складу компанії називають Баррона Трампа, 19-річного сина президента, а також впливових представників медіаіндустрії — Руперта Мердока і Ларрі Еллісона.

Структура угоди та подальші переговори

Угода оцінюється в 14 мільярдів доларів. Очікується, що приблизно 65% компанії контролюватимуть американські та міжнародні інвестори, тоді як ByteDance та китайські інвестори матимуть менш ніж 20% акцій. Нові інвестори отримають ключовий вплив на управління сервісом, зокрема шість із семи місць у раді директорів, а також контроль над алгоритмами TikTok.

Історія навколо TikTok триває з 2020 року, коли Трамп під час першої каденції пригрозив заборонити застосунок через політику Китаю щодо COVID-19. У квітні 2024 року Конгрес затвердив закон про заборону TikTok, який підписав тодішній президент Джо Байден. Закон повинен був набути чинності у січні 2025-го, але терміни його реалізації неодноразово продовжувалися адміністрацією Трампа, поки тривали переговори щодо нової структури власності.

Очікується, що під час майбутньої зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна також обговорюватимуться питання торгівлі сільськогосподарською продукцією, баланс експорту та імпорту, а також боротьба з кризою через фентаніл — саме через це Трамп запровадив 20% мита на китайські товари.