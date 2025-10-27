За тиждень з 20 по 24 жовтня Національний банк України продав на міжбанку $641,65 млн, при цьому купив $500 тис. Про це йдеться у статистиці НБУ.
27 жовтня 2025, 9:07
За минулий тиждень Нацбанк продав $641 мільйон
За період, з 13 по 17 серпня Нацбанк продав на міжбанку $641,65 млн, що на $38,4 млн більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив $500 тис.
Нагадаємо
З 13 по 17 жовтня НБУ не купував валюту на міжбанківському ринку, натомість продав понад $600 мільйонів для підтримки балансу. Це свідчить про повернення до стратегії значних інтервенцій на тлі підвищеного попиту на валюту, яка спостерігалася раніше.
Джерело: Мінфін
Коментарі