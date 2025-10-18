Нацбанк знову припинив купівлю валюти на ринку

Національний банк України минулого тижня, з 13 по 17 жовтня, не купував валюту на міжбанківському ринку, натомість продав понад $600 мільйонів для підтримки балансу. Це свідчить про повернення до стратегії значних інтервенцій на тлі підвищеного попиту на валюту, яка спостерігалася раніше. Про це свідчать дані , оприлюднені регулятором.

Ця динаміка контрастує з попередніми двома тижнями, коли НБУ, хоч і мінімально, але купував валюту ($1,5 млн та $0,2 млн відповідно). Проте обсяги продажу валюти в цей період також були значними, перевищивши $1 мільярд.

Причини інтервенцій НБУ

Відновлення масштабного продажу валюти та повна відмова від її купівлі є реакцією регулятора на ситуацію на ринку, де попит на іноземну валюту з боку бізнесу та населення знову почав перевищувати її пропозицію. В умовах повномасштабної війни Україна стикається зі структурним дефіцитом валюти.

Основні причини цього дефіциту:

Переважання імпорту: Потреби країни в імпортних товарах, зокрема для оборонних цілей, енергетики та забезпечення населення критичною продукцією, залишаються стабільно високими.

Обмежений експорт: Водночас можливості українських компаній продавати свої товари за кордон і заводити валюту в країну суттєво обмежені через військові дії, руйнування виробництв та ускладнену логістику.

Продаючи валюту зі своїх міжнародних резервів, НБУ покриває цей дефіцит, не дозволяючи гривні різко знецінитися.

Чому це важливо

Для звичайних громадян та бізнесу дії Нацбанку є сигналом стабільності. Продаючи валюту з резервів, які перебувають на високому рівні завдяки міжнародній допомозі, НБУ демонструє готовність і здатність підтримувати курсову стійкість. Це допомагає уникнути панічних настроїв, стримати інфляцію (оскільки ціни на імпортні товари не зростають так стрімко) та забезпечити передбачуваність економічного середовища, що є критично важливим в умовах війни.