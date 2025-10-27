Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. З реалізованих впродовж 9 місяців нових легковиків 34% були сірого кольору. Про це пише «Укравтопром».
27 жовтня 2025, 8:45
Найпопулярніший колір авто в Україні цього року — сірий
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Якій колір обирають
Лідерство в команді сірих у BYD Song Plus.
Білий виявився другим за популярністю — 30% нових авто. Найбільш численним з них став RENAULT Duster.
Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 6% автомобілістів. Першість серед синіх в AUDI Q4.
Зелений замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — трохи менш як 6%. А лідер серед них — RENAULT Duster.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1