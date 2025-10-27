Найпопулярніший колір авто в Україні цього року — сірий

Автомобілі сірого кольору користуються найбільшим попитом в українських автомобілістів у цьому році. З реалізованих впродовж 9 місяців нових легковиків 34% були сірого кольору. Про це пише «Укравтопром».

Якій колір обирають

Лідерство в команді сірих у BYD Song Plus.

Білий виявився другим за популярністю — 30% нових авто. Найбільш численним з них став RENAULT Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі TOYOTA Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 6% автомобілістів. Першість серед синіх в AUDI Q4.

Зелений замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — трохи менш як 6%. А лідер серед них — RENAULT Duster.