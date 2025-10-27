Японський індекс Nikkei досяг історичного максимуму 50 тисяч пунктів

Провідний японський фондовий індекс Nikkei Stock Average у понеділок уперше перевищив 50 тисяч пунктів. Про це свідчать дані торгів. У моменті індекс досяг позначки 50 491 пункту, але вже до 7:20 він скоригувався до 50 411 пункту.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Японська газета Nikkei Asia пише, що зростання індексу було викликане ослабленням напруженості між США і Китаєм і очікувань подальшого зниження ставки Федеральною резервною системою, що зростають.

Зростання продемонструвало широкий спектр секторів, лідерами стали акції електротехнічних та технологічних компаній. Виробник обладнання для тестування чіпів Advantest подорожчав більш як на 5%, акції SoftBank Group зросли на понад 4%.

Папери оборонних підрядників також торгувалися вище: Kawasaki Heavy Industries злетіли на 7%, IHI та Mitsubishi Heavy Industries також показали зростання.

Інвестори позитивно сприйняли пом'якшення позицій Китаю та США, що знизило побоювання ескалації торгової війни. Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін планують зустрітися у четвер у рамках саміту АТЕС.

Перед зустріччю досягнуто домовленості про потенційне відстрочення введення Китаєм експортного контролю на рідкісноземельні метали, а також про обхід 100-відсоткового мита на китайські товари, зазначає видання.

«Загалом ми розглядаємо ці торгові події та угоди як позитивний фактор, який сприятиме хоча б певній визначеності у політиці на майбутнє», — сказав аналітик MUFG Bank Майкл Ван.

Ієна спочатку ослабла приблизно на 0,2% до долара, торгуючись у діапазоні 153 єни, потім трохи зміцнилася до рівня 152 єни. До євро японська валюта впала до історичного мінімуму.

За 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.