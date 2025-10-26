ЄС включить Україну в план по зниженню залежності від Китаю в поставках сировини

Євросоюз планує скоротити залежність від Китаю при імпорті важливих сировинних матеріалів — перш за все рідкоземельних елементів, що використовуються в електроніці, оборонній промисловості та виробництві акумуляторів. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи на конференції в Берліні, пише spiegel.de.

Що відомо

За її словами, Євросоюз розробляє нову стратегію, аналогічну тій, яка допомогла Європі подолати енергетичну кризу після припинення поставок російських енергоресурсів. Ключовою метою програми стане переробка матеріалів.

«Деякі компанії вже здатні переробляти до 95% рідкоземельних елементів і акумуляторів», — зазначив глава Єврокомісії.

Крім того, Брюссель має намір укласти партнерські угоди в області видобутку і поставок сировини з сусідніми країнами, включаючи Україну, Канаду, Австралію, Казахстан, Узбекистан, Чилі і Гренландію.