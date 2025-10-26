У JPMorgan спрогнозували капіталізацію токена Base $34 млрд

Сукупна ринкова вартість токена підтримуваної Coinbase L2-мережі Base після запуску може становити від $12 млрд до $34 млрд. Про це пише The Block з посиланням на звіт JPMorgan.

Деталі

За прогнозом експертів, найбільша американська криптокомпанія може зберегти до 40% пропозиції активу, що забезпечить їй частку в $4−12 млрд.

Аналітики банку змоделювали ймовірне значення капіталізації токена Base на основі ончейн-активності в екосистемі — ціна монети може відповідати успіху мережі.

З моменту запуску у серпні 2023 року сумарна вартість заблокованих на Base коштів перевищила $5 млрд. Протокол обробляє щодобово в середньому понад 9 млрд трансакцій.

На початку жовтня автор L2-рішення Джессі Поллак оголосив про збір пропозицій щодо дизайну майбутнього токена мережі. У співтоваристві припустили, що ключовою метою роздачі BASE може бути підвищення ціни акцій Coinbase (COIN).

У JPMorgan висловили подібну думку, підвищивши прогноз котирувань компанії до $404 на грудень 2026 року. Вони послалися на «появу нових можливостей монетизації та зниження ризиків» у міру посилення орієнтації Coinbase на екосистему L2-мережі та економіку стейблкоїнів.

Фахівці банку відзначили як додатковий фактор відсотковий дохід компанії від резервів Circle для забезпечення USDC. Наразі криптобіржа розподіляє більшу частину коштів — близько $374 млн на рік — між користувачами. За даними аналітиків, у Coinbase розглядають можливість обмеження виплат.

Вони також вказали на інтеграцію DEX-агрегатора додаток Base як відповідь на зростання обсягів торгів на децентралізованих платформах, частка яких у сукупному показнику досягла 20%.

За торгову сесію у п'ятницю курс COIN підскочив майже на 10%, котирування наблизилися до $355. Ринкова вартість Coinbase становить близько $91 млрд.