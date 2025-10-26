Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро

Німецький виробник автомобілів Porsche зазнав збитків у третьому кварталі цього року майже в один мільярд євро ($1,16 мільярда), повідомила компанія у п'ятницю, 24 жовтня.

Операційний прибуток, який виключає деякі витрати, як-от податки, впав до 40 мільйонів євро за перші дев'ять місяців року. У липні Porsche повідомляв, що від початку року отримав операційний прибуток у розмірі один мільярд євро. Таким чином компанія втратила близько 960 мільйонів євро за кілька місяців.

Як пояснив фінансовий директор Йохен Брекнер, результати відображають вартість повернення Porsche до бензинових автомобілів в умовах низького попиту на електромобілі.

«Результати цього року відображають вплив нашої стратегічної переорієнтації», — цитує його агенція AFP.

У вересні Porsche заявляв, що відкладе початок виробництва деяких повністю електричних автомобілів та продовжить термін служби низки моделей авто з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Така переорієнтація вплинула і на материнську компанію Porsche — Volkswagen Group, яка зафіксувала падіння прибутку на 5,1 мільярда євро за рік.

Крім того, Porsche зазнав тиску з боку конкурентів на провідному ринку Китаю та через мита президента США Дональда Трампа, оскільки не має виробничої присутності в США. Брекнер повідомив аналітикам та інвесторам, що «витрати, пов'язані з митами», наразі склали понад 500 мільйонів євро.