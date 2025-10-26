Молдова знизила тариф на транзит газу до України

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) ухвалило рішення, яке сприятиме постачанню природного газу в Україну. До ініціативи долучилися оператори систем передачі газу з Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Її мета — зміцнення енергетичної безпеки регіону та забезпечення стабільного транспортування газу до України, повідомляє« Главком ».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

ANRE затвердило зміни, що передбачають оптимізацію маршруту транспортування газу «Ruta 1» через Трансбалканський газопровід.

Відповідно до рішення, дію продукту «Ruta 1» продовжено на шість місяців — із листопада 2025 року до квітня 2026-го.

Крім того, передбачено 50% знижку на тарифи транспортування для компанії «Vestmoldtransgaz» у пунктах з'єднання Каушани та Гребеники. Аналогічні знижки буде запроваджено й румунським оператором «Transgaz».

«Дія маршруту охоплює всі ключові пункти з'єднання вздовж Трансбалканського коридору. Це рішення посилює роль Молдови як транзитного хабу, що забезпечує транспортування газу з Греції до України, сприяє диверсифікації маршрутів і джерел постачання, а також потенційно зменшить вартість транспортування для користувачів системи Vestmoldtransgaz», — зазначили в агентстві.