Ferrari виходить на криптовалютні ринки аби залучити молодь за допомогою запланованого нового цифрового токена, який її найбагатші шанувальники зможуть використовувати на аукціоні Ferrari 499P. Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Це відбувається після того, як Ferrari, яка також розробляє свій перший електромобіль, почала приймати біткойни, ефіріум і USDC для придбання автомобілів у США в 2023 році і розширила цю послугу на Європу минулого року.

Ferrari співпрацює з італійською фінтех-компанією Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членів свого Hyperclub — клубу, що об'єднує 100 найексклюзивніших клієнтів, які захоплюються World Endurance Championship season, — для торгівлі між собою та участі в аукціонах на гоночні моделі.

Дебют заплановано на початок сезону World Endurance Championship season 2027 року.

«Це стосується зміцнення почуття приналежності серед наших найвідданіших клієнтів», — сказав Reuters головний маркетинговий та комерційний директор Енріко Галлієра.

Токен ще потребує часу, щоб стати реальністю. Conio подає заявку на отримання ліцензії відповідно до нового регулювання криптовалют Європейського Союзу, але бачить потенціал для зростання.

«Потенціал для розвитку є величезним», — сказав головний стратег Conio з фінтех та архітектор проєкту Давіде Ралло.