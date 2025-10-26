Multi від Мінфін
26 жовтня 2025, 9:00

100 днів роботи уряду: Свириденко розповіла про перші результати

24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем'єрки Юлії Свириденко. Команда Кабміну опублікувала перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.

24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем'єрки Юлії Свириденко.

«Ми сфокусовані на ключовому: безпека й оборона, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів», — повідомила Свириденко.

Перші результати

  • Масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з партнерами, щоб наше Військо отримувало все необхідне.

  • Осучаснюємо Сили Оборони — запровадили систему обліку військовослужбовців «Імпульс» та електронні ТЦК. Рішення про це ухвалили сьогодні.

  • Цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою — е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюємо перелік інших сервісів, доступних в Дії

  • Розвиваємо політики підтримки прифронтових територій: підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1−11 класів вже в цьому році та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада.

  • Подали проєкт державного бюджету на 2026 до парламенту. На наступний рік передбачили нові програми — чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики «Зроблено в Україні».

  • Енергетична безпека: посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами.

  • Міжнародна робота. Запустили Фонд відбудови спільно зі США і вже маємо перші внески у $150 млн. Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта.

  • Залучили $12,5 млрд від партнерів для підтримки держбюджету, з них $9,4 млрд за механізмом ERA loan i $3,05 млрд — через Ukraine Facility.

Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Ramo
Ramo
26 жовтня 2025, 10:22
Отже, уряд Свириденко почав важливі кроки в масштабуванні виробництва української зброї,але час покаже, наскільки вони будуть ефективні в умовах тривалої війни,їх ефективність поки що не підтверджена незалежними даними. Висновок: ефективний Шмигаль в Міністерстві оборони демонструє , як потрібно працювати, неефективному Прем'єр міністру Шмигалю.
bosyak
bosyak
26 жовтня 2025, 12:13
Хотілось би почути про те що не вдалось і що зробили що б вдалось, про перемоги чуємо кожен день.
