100 днів роботи уряду: Свириденко розповіла про перші результати

«Ми сфокусовані на ключовому: безпека й оборона, економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів», — повідомила Свириденко.

Масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з партнерами, щоб наше Військо отримувало все необхідне.

Осучаснюємо Сили Оборони — запровадили систему обліку військовослужбовців «Імпульс» та електронні ТЦК. Рішення про це ухвалили сьогодні.

Цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою — е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та е-Шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюємо перелік інших сервісів, доступних в Дії

Розвиваємо політики підтримки прифронтових територій: підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1−11 класів вже в цьому році та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. Сьогодні запустили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада.

Подали проєкт державного бюджету на 2026 до парламенту. На наступний рік передбачили нові програми — чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в рамках політики «Зроблено в Україні».

Енергетична безпека: посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами.

Міжнародна робота. Запустили Фонд відбудови спільно зі США і вже маємо перші внески у $150 млн. Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта.