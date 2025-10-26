Пранкер став мільйонером за 90 днів, удаючи з себе «генія-стартапера»

Британський пранкер і журналіст Уба Батлер поставив перед собою незвичайну мету: заробити 1 млн фунтів всього за 90 днів — не порушуючи закон. Експеримент мав показати, чи можна розбагатіти, просто переконливо граючи роль успішного засновника стартапу, пише «Кабінет інвестора».

Деталі

За три місяці Батлер випробував майже всі популярні на сьогодні способи швидкого заробітку. Він просив гроші у багатіїв, запускав мем-коїн, продавав «сміховинно дорогі» речі, замовляв платну публікацію про себе у Forbes, створював бренд «етичної моди», нібито виготовленої дітьми-акторами, і навіть запустив курс під назвою «Ідеї на мільйон доларів».

Найзухваліша частина челенджу — пранкер виставив на аукціон «10% себе», запропонувавши інвесторам купити частку від усіх його майбутніх доходів.

Покупці знайшлися швидко: йому заплатили 1 млн фунтів за умови, що він дійсно запустить власний мем-коїн.

Таким чином Батлер виконав свою задачу і став мільйонером з нуля, довівши, що у світі хайпу та венчурних фантазій іноді достатньо просто переконливо виглядати «наступним Ілоном Маском».