26 жовтня 2025, 9:16

Світовий обсяг активів, придатних для інвестування, досяг 200% глобального ВВП — Goldman Sachs

Світовий обсяг активів, придатних для інвестування, досягнув $261 трлн, що приблизно відповідає 200% глобального ВВП та на чверть перевищує показники 1990-х років. Про це йдеться у новому огляді Goldman Sachs, пише Hugs.fund.

Світовий обсяг активів, придатних для інвестування, досягнув $261 трлн, що приблизно відповідає 200% глобального ВВП та на чверть перевищує показники 1990-х років.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Аналітики пояснюють: так званий світовий портфель — це синтетичний зріз усіх доступних інвестиційних активів, вага яких постійно змінюється під впливом макроекономічних циклів. Наприклад, інфляція 1970-х підсилювала золото, а технологічний бум наприкінці 1990-х — акції.

Три ключові тренди

Фінансисти виділяють три структурні зміни на глобальному інвестринку:

  1. Акції проти облігацій: частка акцій різко зросла після світової фінансової кризи 2008 року, але все ще нижча за пікові рівні кінця XX століття.

  2. Домінування США: американські активи — як акції, так і боргові папери — суттєво посилили свої позиції й нині домінують у світовому портфелі.

  3. Зростання альтернатив: приватні ринки, золото та криптовалюти збільшили вагу відносно публічних ринків, хоча поки залишаються порівняно невеликим сегментом.

Чому слідувати еталону — не найкраща стратегія

Goldman Sachs наголошує, що такі еталони, як World Portfolio, фактично формують поведінку інвесторів, адже відображають «світовий середній» підхід до алокації активів.

Водночас механічне копіювання структури глобального портфеля може бути неоптимальним, адже результати істотно відрізняються залежно від економічного циклу, грошово-кредитної політики, рівня інфляції та технологічних трансформацій.

«Світовий портфель еволюціонує разом із глобальною економікою. Інвесторам слід орієнтуватися не лише на його поточну структуру, а й на довгострокові тренди та ризики», — зазначають у банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
