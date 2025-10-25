Китай вперше з 2021 року розмістить доларові держоблігації у Гонконзі

Міністерство фінансів Китаю планує розмістити в Гонконгу доларові держоблігації на суму до $4 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву відомства.

Деталі

Розміщення відбудеться 3 листопада. Інші подробиці міністерство оприлюднить пізніше.

Це буде перший продаж доларових держбондів КНР у Гонконгу з 2021 року, коли також було розміщено папери на $4 млрд. Китай востаннє випускав доларові облігації у листопаді 2024 року — тоді обсяг розміщення становив $2 млрд.

Новий випуск суверенних облігацій служить не лише орієнтиром для прайсингу боргових інструментів китайських компаній на зарубіжних ринках, а й допомагає державі підтримувати іноземні канали фінансування та зв'язку зі світовими інвесторами.