FATF виключила із «сірого списку» чотири африканські країни

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виключила зі свого «сірого списку» Буркіна-Фасо, Мозамбік, Нігерію та Південну Африку. Про це повідомила президент організації Еліса де Анда Мадрасо за підсумками пленарного засідання під головуванням Мексики, повідомляє Frank Media.

За словами Мадрасо, ці країни провели значну роботу щодо усунення вразливостей у системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Південна Африка, зокрема, удосконалила інструменти виявлення підозрілих операцій, Нігерія посилила міжвідомчу координацію, Мозамбік поліпшив обмін фінансовою розвідувальною інформацією, а Буркіна-Фасо підвищила рівень фінансового нагляду.

Президент групи зазначила, що виключення цих країн стало результатом «стійких зусиль національної влади та підтримки з боку глобальної спільноти FATF». Нових країн до сірого списку внесено не було, уточнила Мадрасо.

Крім того, додала вона, організація оновила свою публічну заяву щодо Ірану та знову закликала всі юрисдикції застосовувати ефективні контрзаходи.