Туристичний збір зріс на 20%: українці подорожують активніше

91,7 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети з липня по вересень 2025 року за даними ДПС. Загалом 234,4 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси за 9 місяців 2025 року. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної. Найбільшими «годувальниками» місцевих бюджетів залишаються Київ, Львівщина та Франківщина, йдеться в даних Опендатабот.

Деталі

234,4 мільйона гривень туристичного збору отримали місцеві бюджети за 9 місяців 2025 року. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період торік, і у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної.

Саме літній сезон традиційно стає «золотим часом» для туристичної галузі. Так, 91,7 млн грн туристичного збору сплатили бізнеси з липня по вересень 2025 року. Це на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч — 76,2 млн грн

Понад половину туристичного збору — 53% або 125,2 млн грн — сплатив великий бізнес: готелі, санаторії, бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 млн грн — малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів. Варто зазначити, що надходження від малих підприємців зросли на 39%, а від великого бізнесу — лише на 6,5% за цей період.

Регіони-лідери

Столиця залишається незмінним лідером українського туризму. П'яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у Києві. 81% від цієї суми надійшов від великого бізнес.

На другому місці Львівщина із 42,5 млн грн — тут частка великого бізнесу менша, 56%. Івано-Франківщина замкнула трійку — 32,5 млн грн, водночас 55% туристичного збору у регіоні сплатив малий бізнес.

Найбільше у сезон відпусток зросла сума туристичного збору на Одещині. Попри це, показники регіону за 9 місяців усе ще на 17% нижчі, ніж за аналогічний період 2021 року.

Порівняно з довоєнним періодом, у 5 разів зросла сума туристичного збору на Буковині. При цьому 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів. Івано-Франківщина також у лідерах: сума туристичного збору за цей період зросла у 4,5 раза.