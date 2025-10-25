є-ТЦК: В Україні з 1 листопада змінюється порядок оформлення відстрочок

З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Вони спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією, спрощення процесу та перехід до цифрової системи оформлення. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Деталі

Зміни до постанови Кабміну № 560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

«Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах», — наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Автоматичне продовження та цифровий формат усувають ризики зловживань і заощаджують час. Понад 80% відстрочок вже доступні для оформлення онлайн, більшість з них буде продовжуватись автоматично на основі даних, які вже є в держави. Сервіс подання документів на відстрочку буде доступний у будь-якому зручному ЦНАПі», — зазначила Оксана Ферчук, заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.