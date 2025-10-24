Multi від Мінфін
24 жовтня 2025, 19:16

Інвестбанкір з українським досвідом стане новим прем'єром Молдови

Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Олександра Мунтяну, американця молдовського походження з багаторічним досвідом роботи в Україні, на посаду прем'єр-міністра. Відповідний указ було підписано після консультацій з парламентськими фракціями. Про це повідомила пресслужба президентки Молдови 24 жовтня, передає Ліга.

Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Олександра Мунтяну, американця молдовського походження з багаторічним досвідом роботи в Україні, на посаду прем'єр-міністра.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Досвідчений інвестбанкір з українським бекграундом

Олександр Мунтяну понад двадцять років проживає та працює в Україні та регіоні Східної Європи. Він має значний досвід в інвестиційній сфері, керувавши проєктами у відомих фондах WNISEF/Horizon Capital та Dragon Capital. Наразі Мунтяну очолює власну інвестиційну компанію 4i Capital Partners. Окрім фінансового сектору, він також є співвласником української компанії «ВГП», яка виробляє санітарно-гігієнічну продукцію під брендами «Ruta» та «Fesko».

Активна громадська позиція

Кандидат у прем'єри відомий своєю активною участю у громадському житті. Він був одним із засновників Американської торговельної палати в Молдові (AmCham Moldova) та понад 25 років очолює культурно-освітню організацію Alliance Française of Moldova як президент-засновник. Мунтяну також є співголовою бізнес-консультативної ради Південно-Східної Європи та Євразії. На даний час він входить до Ради директорів Печерської міжнародної школи у Києві, де займає посаду скарбника та очолює Комітет з фінансів і ризиків.

Процедура призначення та завдання уряду

Тепер Олександр Мунтяну має 15 днів, щоб сформувати команду та розробити програму діяльності уряду. Після цього він представить їх парламенту для отримання вотуму довіри.

Мая Санду висловила сподівання, що новий уряд зосередиться на захисті миру, підготовці країни до вступу в ЄС, зміцненні економіки та підвищенні рівня життя громадян.

Попередній прем'єр-міністр Дорін Речан завершив свій мандат 13 жовтня і відмовився очолювати новий кабінет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
