Незалежна асоціація банків України (НАБУ) офіційно змінила назву на Національну асоціацію банків України, зберігши при цьому абревіатуру НАБУ. Відповідні зміни вже внесено до державного реєстру. На загальних зборах Асоціації, що відбулися на початку тижня, голова Ради НАБУ Володимир Мудрий зазначив, що нова назва краще відображає сутність та відповідальність організації. Про це повідомила асоціація 24 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна»
24 жовтня 2025, 19:44
Незалежна асоціація банків України стала Національною: НАБУ змінює назву
«Нас уже давно називають Національною асоціацією банків України, і це відображає нашу сутність та відповідальність», — пояснив Володимир Мудрий. Він додав, що англомовна назва тепер також звучить як National Association of Banks of Ukraine (NABU), що відповідає українській абревіатурі.
Серед ключових пріоритетів роботи НАБУ на 2026 рік визначено:
- Розширення співпраці з державними органами та міжнародними фінансовими інституціями (МФІ), зокрема з ЄБРР, МФК, МВФ та Світовим банком.
- Поглиблення взаємодії з банківськими асоціаціями європейських країн.
- Розвиток кредитування, включаючи іпотечне, консорціумне, факторингове та проєктне фінансування.
Окрему увагу Асоціація приділятиме розвитку ринку капіталів, впровадженню норм європейського регулювання та «зеленій» фінансовій адженді.
