Незалежна асоціація банків України стала Національною: НАБУ змінює назву

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) офіційно змінила назву на Національну асоціацію банків України, зберігши при цьому абревіатуру НАБУ. Відповідні зміни вже внесено до державного реєстру. На загальних зборах Асоціації, що відбулися на початку тижня, голова Ради НАБУ Володимир Мудрий зазначив, що нова назва краще відображає сутність та відповідальність організації. Про це повідомила асоціація 24 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна»