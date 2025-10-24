Курс української гривні у парах з доларом США та євро знизився на міжбанку у п'ятницю, 24 жовтня. Європейська валюта зросла на 24 копійки, а долар вище 42 гривень. Про це свідчать дані торгів.
24 жовтня 2025, 17:30
Гривня впала на міжбанку у п'ятницю
Відкриття 24 жовтня
Закриття 24 жовтня
Зміни
41,90/41,93
42,06/42,09
16/16
48,67/48,69
48,91/48,93
24/24
Офіційний курс: долар — 41,9969 грн, євро — 48,7668грн.
Середній курс у банках: 41,65−42,15 грн/долар, 48,42−49,08 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,10−42,20, євро — 49,00−49,23 грн.
Джерело: Мінфін
