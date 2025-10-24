Офіційний курс долара зріс до 42 грн

Нацбанк України встановив нові курси валют на понеділок, 27 жовтня. Згідно з даними на сайті регулятора, долар подорожчав до 42 гривень.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,9969 грн. Це на 10 копійок більше, ніж у п'ятницю (41,8970).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,7668, що на 22 копійки більше, ніж у п'ятницю (48,5502).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4654 (у п'ятницю курс був 11,4931).

