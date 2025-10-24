Національний банк України оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни, закріплені постановою № 129 від 20 жовтня 2025 року, набувають чинності з 25 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
24 жовтня 2025, 15:48
НБУ оновив правила моніторингу платіжної інфраструктури: Посилення оверсайта та боротьба з порушеннями
Основна мета оновлення — приведення порядку у відповідність до останніх змін у законодавстві та Положенні про застосування заходів впливу НБУ до об'єктів оверсайта (оновленому в січні 2025 року).
Ключові зміни у моніторингу
НБУ здійснив низку важливих уточнень, які посилюють ефективність контролю за платіжною інфраструктурою:
- Уточнення переліку об'єктів оверсайта: З переліку виключено надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які працюють поза межами платіжних систем, оскільки вони відтепер перебувають під виключною компетенцією нагляду.
- Деталізація моніторингу: Уточнено систему показників для безвиїзного моніторингу та порядок його проведення для системно важливих платіжних систем, важливих платіжних систем та важливих технологічних операторів.
- Визначення «суттєвих відхилень»: Уточнено термін «суттєві відхилення показників діяльності об'єкта оверсайта» під час подання статистичної звітності до НБУ.
- Запровадження адмінпровадження: НБУ отримав можливість оформлювати матеріали адміністративного провадження щодо застосування заходів впливу до об'єкта оверсайта у разі виявлення порушень за результатами моніторингу.
- Уніфікація строків: Уніфіковано вимоги та строки оформлення документів за результатами виїзного моніторингу та обміну ними з об'єктом оверсайта.
Початок адміністративного провадження
Нові норми чітко визначають день початку адміністративного провадження про застосування заходу впливу. Це відбувається з дня складення НБУ:
- Довідки про виявлені порушення (за результатами безвиїзного моніторингу).
- Довідки про виїзний моніторинг об'єкта оверсайта.
- Акта про створення перешкод проведенню виїзного моніторингу.
Оверсайт платіжної інфраструктури
Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:
- моніторинг платіжної інфраструктури;
- оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;
- установлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
- надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.
Джерело: Мінфін
