НБУ оновив правила моніторингу платіжної інфраструктури: Посилення оверсайта та боротьба з порушеннями

Національний банк України оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни, закріплені постановою № 129 від 20 жовтня 2025 року, набувають чинності з 25 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Основна мета оновлення — приведення порядку у відповідність до останніх змін у законодавстві та Положенні про застосування заходів впливу НБУ до об'єктів оверсайта (оновленому в січні 2025 року).

Ключові зміни у моніторингу

НБУ здійснив низку важливих уточнень, які посилюють ефективність контролю за платіжною інфраструктурою:

Уточнення переліку об'єктів оверсайта: З переліку виключено надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які працюють поза межами платіжних систем, оскільки вони відтепер перебувають під виключною компетенцією нагляду.

Деталізація моніторингу: Уточнено систему показників для безвиїзного моніторингу та порядок його проведення для системно важливих платіжних систем, важливих платіжних систем та важливих технологічних операторів.

Визначення «суттєвих відхилень»: Уточнено термін «суттєві відхилення показників діяльності об'єкта оверсайта» під час подання статистичної звітності до НБУ.

Запровадження адмінпровадження: НБУ отримав можливість оформлювати матеріали адміністративного провадження щодо застосування заходів впливу до об'єкта оверсайта у разі виявлення порушень за результатами моніторингу.

Уніфікація строків: Уніфіковано вимоги та строки оформлення документів за результатами виїзного моніторингу та обміну ними з об'єктом оверсайта.

Початок адміністративного провадження

Нові норми чітко визначають день початку адміністративного провадження про застосування заходу впливу. Це відбувається з дня складення НБУ:

Довідки про виявлені порушення (за результатами безвиїзного моніторингу).

Довідки про виїзний моніторинг об'єкта оверсайта.

Акта про створення перешкод проведенню виїзного моніторингу.

Оверсайт платіжної інфраструктури

Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає: