НБУ оновив правила моніторингу платіжної інфраструктури: Посилення оверсайта та боротьба з порушеннями

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2025, 15:48

НБУ оновив правила моніторингу платіжної інфраструктури: Посилення оверсайта та боротьба з порушеннями

Національний банк України оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни, закріплені постановою № 129 від 20 жовтня 2025 року, набувають чинності з 25 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України оновив порядок проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайта платіжної інфраструктури.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Основна мета оновлення — приведення порядку у відповідність до останніх змін у законодавстві та Положенні про застосування заходів впливу НБУ до об'єктів оверсайта (оновленому в січні 2025 року).

Ключові зміни у моніторингу

НБУ здійснив низку важливих уточнень, які посилюють ефективність контролю за платіжною інфраструктурою:

  • Уточнення переліку об'єктів оверсайта: З переліку виключено надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які працюють поза межами платіжних систем, оскільки вони відтепер перебувають під виключною компетенцією нагляду.
  • Деталізація моніторингу: Уточнено систему показників для безвиїзного моніторингу та порядок його проведення для системно важливих платіжних систем, важливих платіжних систем та важливих технологічних операторів.
  • Визначення «суттєвих відхилень»: Уточнено термін «суттєві відхилення показників діяльності об'єкта оверсайта» під час подання статистичної звітності до НБУ.
  • Запровадження адмінпровадження: НБУ отримав можливість оформлювати матеріали адміністративного провадження щодо застосування заходів впливу до об'єкта оверсайта у разі виявлення порушень за результатами моніторингу.
  • Уніфікація строків: Уніфіковано вимоги та строки оформлення документів за результатами виїзного моніторингу та обміну ними з об'єктом оверсайта.

Початок адміністративного провадження

Нові норми чітко визначають день початку адміністративного провадження про застосування заходу впливу. Це відбувається з дня складення НБУ:

  • Довідки про виявлені порушення (за результатами безвиїзного моніторингу).
  • Довідки про виїзний моніторинг об'єкта оверсайта.
  • Акта про створення перешкод проведенню виїзного моніторингу.

Оверсайт платіжної інфраструктури

Оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

  • моніторинг платіжної інфраструктури;
  • оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта;
  • установлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
  • надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами