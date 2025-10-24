Уряд виділить 15 млрд грн держгарантій для кредитування бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт, що розширює програму надання державних гарантій на портфельній основі, виділивши на це майже 15 млрд гривень. Цей крок, розроблений Міністерством фінансів, має на меті стимулювати банки активніше надавати кредити мікро-, малому та середньому бізнесу. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Як працюватиме механізм підтримки

За словами Міністра фінансів України Сергія Марченка, цей інструмент дозволяє державі взяти на себе частину зобов’язань за портфелем кредитів, що зменшує ризики для банків.

«Державні гарантії на портфельній основі — це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах. Держава бере на себе часткове зобов’язання за портфелем кредитів, що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу», — зазначив Марченко.

Хто отримає гарантії

Загальний граничний обсяг державних гарантій, що надаватимуться у 2025 році, становитиме 14,99 млрд грн. Ці кошти розподілено між 17 банками, які пройшли відбір:

Ухвалена постанова надає право Міністру фінансів укладати з цими банківськими установами відповідні правочини.

Результати роботи програми

Інструмент державних гарантій на портфельній основі діє в Україні з грудня 2020 року. За цей час, за даними Мінфіну, було видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд гривень.

Лише у вересні 2025 року підприємці в рамках програми отримали 506 кредитів на суму понад 1,7 млрд грн. При цьому частка зобов’язань за основним боргом, яку покрила держава, становила 0,9 млрд гривень.