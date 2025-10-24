НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Корупція у податковій: викрито конвертаційний центр з оборотом 15 мільярдів
За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Як працювала схема
Механізм злочину передбачав:
- складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Упродовж 2020−2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.
Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.
Наразі про підозру повідомили 11 особам.
Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.
Зазначимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
