24 жовтня 2025, 13:55

Корупція у податковій: викрито конвертаційний центр з оборотом 15 мільярдів

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
Фото: НАБУ

За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Як працювала схема

Механізм злочину передбачав:

  • складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  • реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Упродовж 2020−2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.

Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Наразі про підозру повідомили 11 особам.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Керівника конвертаційного центру затримано в порядку ст. 208 КПК України під час спроби виїзду з України.

Зазначимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
zevs1
zevs1
24 жовтня 2025, 14:38
Раз коррупция вышла на самих себя,то пора внедренять налог с транзакции 2% в мирное время и 3% в военное время где банки будут в автоматическом режиме осуществлять сбор в пользу бюджета и можно закрывать налоговую инспекцию оставить БЕП по контролю за акцизом и всё.
TAN72
TAN72
24 жовтня 2025, 15:28
Если,копнуть, то в любом госучреждении есть такое.
