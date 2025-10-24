22 жовтня Федеральна Рада ухвалила рішення, яке суттєво спрощує доступ до ринку праці для осіб зі статусом S. Відтепер дозвіл на роботу більше не потрібен — замість цього роботодавці подають просте онлайн-повідомлення про початок або завершення трудових відносин через портал «EasyGov.swiss».
24 жовтня 2025, 12:43
Швейцарія спростила працевлаштування українців зі статусом захисту S
Це рішення знімає адміністративні бар'єри, пришвидшує процес працевлаштування та відкриває більше можливостей для українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Швейцарії.
Зміни офіційно набудуть чинності 1 грудня 2025 року, але вже з 23 жовтня 2025 року нова система повідомлень почне діяти.
Стимулювання до інтеграції
Особи, які потребують захисту та отримують соціальну допомогу, тепер можуть бути зобов'язані брати участь у заходах з професійної інтеграції чи реінтеграції.
Це положення вже застосовується до визнаних біженців та осіб із тимчасовим дозволом на проживання. У разі невиконання цього обов'язку, соціальні виплати можуть бути скорочені.
