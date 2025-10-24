В Україні хочуть узаконити дистанційний найм на роботу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2025, 12:16

В Україні хочуть узаконити дистанційний найм на роботу

В Україні запропонували внести зміни до трудового законодавства, щоб дозволити компаніям наймати співробітників дистанційно, використовуючи лише електронний підпис. Це має усунути вимогу фізичної присутності працівника та подання ним паперового паспорта для посвідчення особи. Відповідний законопроєкт (№ 14141 від 22.10.2025 р.) зареєстрували у Верховній Раді троє народних депутатів, серед яких і голова парламентського соціального комітету Галина Третьякова. Про це повідомляє ligazakon.net 24 жовтня.

В Україні запропонували внести зміни до трудового законодавства, щоб дозволити компаніям наймати співробітників дистанційно, використовуючи лише електронний підпис.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Автори ініціативи пояснюють, що через війну мільйони громадян змушені працювати дистанційно. Значна частина економічно активного населення перебуває за межами своїх домівок або навіть за кордоном.

У таких умовах вимога фізичної присутності та подання паперового паспорта при працевлаштуванні створює значні перешкоди для реалізації конституційного права на працю. На думку депутатів, чинна норма статті 24 Кодексу законів про працю (КЗпП), яка вимагає паспорт для паперових договорів, не враховує можливостей сучасних технологій.

Як працюватиме найм через інтернет

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 24 КЗпП новим положенням. Згідно з ним, при укладенні трудового договору в електронній формі подання паперових документів, що посвідчують особу, не вимагатиметься.

Для ідентифікації працівника буде достатньо його кваліфікованого (КЕП) або удосконаленого (УЕП) електронного підпису. Автори законопроєкту зазначають, що такий підпис формується лише після проходження особою процедури ідентифікації високого рівня довіри.

Вони також посилаються на чинний закон «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», стаття 18 якого вже зараз прирівнює кваліфікований електронний підпис за юридичною силою до власноручного.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
24 жовтня 2025, 13:34
#
А зачем? У ТОВ- можно списать это, статей имеется достаточно и иммунитет от проверок. ФОП- тем более. Понятно, зачем это нужно государству, а остальным?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами