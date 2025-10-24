В Україні хочуть узаконити дистанційний найм на роботу

В Україні запропонували внести зміни до трудового законодавства, щоб дозволити компаніям наймати співробітників дистанційно, використовуючи лише електронний підпис. Це має усунути вимогу фізичної присутності працівника та подання ним паперового паспорта для посвідчення особи. Відповідний законопроєкт (№ 14141 від 22.10.2025 р.) зареєстрували у Верховній Раді троє народних депутатів, серед яких і голова парламентського соціального комітету Галина Третьякова. Про це повідомляє ligazakon.net 24 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Автори ініціативи пояснюють, що через війну мільйони громадян змушені працювати дистанційно. Значна частина економічно активного населення перебуває за межами своїх домівок або навіть за кордоном.

У таких умовах вимога фізичної присутності та подання паперового паспорта при працевлаштуванні створює значні перешкоди для реалізації конституційного права на працю. На думку депутатів, чинна норма статті 24 Кодексу законів про працю (КЗпП), яка вимагає паспорт для паперових договорів, не враховує можливостей сучасних технологій.

Як працюватиме найм через інтернет

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 24 КЗпП новим положенням. Згідно з ним, при укладенні трудового договору в електронній формі подання паперових документів, що посвідчують особу, не вимагатиметься.

Для ідентифікації працівника буде достатньо його кваліфікованого (КЕП) або удосконаленого (УЕП) електронного підпису. Автори законопроєкту зазначають, що такий підпис формується лише після проходження особою процедури ідентифікації високого рівня довіри.

Вони також посилаються на чинний закон «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», стаття 18 якого вже зараз прирівнює кваліфікований електронний підпис за юридичною силою до власноручного.