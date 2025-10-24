Санкції США вдарили по Кремлю: Китай зупиняє закупівлі російської нафти

Державні нафтові компанії Китаю, зокрема Sinopec, скасували частину закупівель російської нафти, що транспортується морем. Це рішення стало прямою реакцією на внесення США до «чорного списку» двох енергетичних гігантів РФ — «Роснєфті» та «Лукойлу», що спричинило серйозні збої на світовому ринку нафти. Про це повідомляє Bloomberg 24 жовтня.

Оцінка ризиків та зупинка імпорту

Китайці почали аналізувати нові американські обмеження, а також аналогічні санкції з боку ЄС. Як повідомляють джерела, компанії призупинили закупівлі деяких спотових партій, переважно сорту ESPO, що відвантажується з Далекого Сходу Росії.

Пекін офіційно виступив проти цього кроку. Речник Міністерства закордонних справ заявив, що «Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві».

Попри це, президент США Дональд Трамп планує обговорити питання закупівлі Китаєм російської нафти зі своїм колегою Сі Цзіньпіном на зустрічі в Південній Кореї наступного тижня.

Зміна стратегії США

Нова хвиля санкцій США, спрямована проти двох найбільших виробників Росії, має на меті посилити тиск на Москву для припинення війни в Україні. Міністерство фінансів США звинуватило Росію у «браку серйозної відданості мирному процесу». Це перші великі штрафні заходи проти Москви після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

Цей крок знаменує собою серйозну зміну в західній політиці. Раніше вона полягала у спробах обмежити доходи Кремля за допомогою «цінової стелі», яка була розроблена, щоб запобігти перебоям у світових поставках та стрибкам цін.

У відповідь президент Росії Володимир Путін заявив, що санкції «справді матимуть певні серйозні наслідки для нас, але в цілому вони не матимуть значного впливу на наш економічний добробут». У Москви є близько місяця, перш ніж обмеження набудуть повної чинності.

Вплив на ринок та потоки

Світовий ринок нафти відреагував на санкції стрімким зростанням: ф'ючерси на нафту марки Brent за тиждень зросли більш ніж на 7%. У п'ятницю світовий еталон стабілізувався біля позначки $66 за барель, хоча з початку року ціни залишаються на 12% нижчими.

Державні китайські покупці імпортують понад 400 000 барелів російської морської нафти на добу, що становить до 40% від загального обсягу, який надходить суднами. Очікується, що тепер ці потоки впадуть.

Окрім Китаю, очікується також різке падіння поставок до Індії, іншого ключового покупця російської нафти.

Приватні НПЗ та альтернативи

Експерти зазначають, що китайські державні компанії тепер можуть шукати дешевші альтернативи, скорочувати обсяги переробки або розпочинати незаплановані технічні роботи, оскільки сорти з Близького Сходу та Західної Африки стануть дорожчими через попит з боку Індії.

Водночас реакція приватного сектору може бути іншою. «Державні компанії можуть скоротити закупівлі російської нафти, але приватні нафтопереробні заводи (НПЗ) навряд чи постраждають», — вважає Емма Лі, провідний аналітик Vortexa Ltd.

Про санкції

Внесення «Роснєфті» та «Лукойлу» до «чорного списку» фактично забороняє будь-яким американським та європейським компаніям мати з ними справу, незалежно від ціни. Оскільки світова торгівля нафтою критично залежить від західного страхування, фінансування (в доларах) та логістики, державні компанії Китаю, як-от Sinopec, змушені негайно зупинити закупівлі, щоб не потрапити під вторинні санкції США.