НБУ вважає послаблення гривні на 1,5% у жовтні сезонним і контрольованим

Послаблення гривні, яке спостерігається у жовтні, є сезонним коливанням, а ситуація на валютному ринку залишається повністю контрольованою. Попри те, що з початку місяця національна валюта подешевшала на 1,5%, у річному вимірі вона демонструє зміцнення на 0,65%. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політика керованої гнучкості

Юрій Гелетій пояснив, що динаміка курсу протягом року залишалася керованою. Після нетривалого ослаблення на початку року, пропозиція валюти на ринку поступово зросла, що дозволило гривні перейти до стабільного «бокового тренду» (руху без різких стрибків чи падінь).

Він наголосив, що Нацбанк і надалі дотримуватиметься політики «керованої гнучкості» курсу. За його словами, такий підхід сприяє досягненню головної цілі регулятора — зниження інфляції до 5%.

Вплив світових ринків

Водночас коливання гривні відповідають загальносвітовим тенденціям, зазначив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Коливання гривні узгоджуються із загальносвітовими тенденціями: послаблення долара США до євро впливає на динаміку гривні, і така взаємодія є природною для ринку», — сказав Ніколайчук.

Він також додав, що дедалі більша частка зовнішньоторговельних розрахунків України відбувається у євро, і це також впливає на структуру та динаміку валютного ринку.