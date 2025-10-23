Національний банк України встановив на 24 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,8970 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.
23 жовтня 2025, 17:03
НБУ знизив курс гривні на 14 копійок
Офіційні курси
Офіційний курс на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 41,8970 за 1 долар (+0,1420 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5502 за 1 євро (+0,1812 грн).
Джерело: Мінфін
