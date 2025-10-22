Національний банк України встановив на 23 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7550 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
22 жовтня 2025, 17:07
НБУ знизив курс гривні до долара
Офіційні курси
Офіційний курс на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 41,7550 за 1 долар (+0,0109 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3690 за 1 євро (-0,1042 грн).
Джерело: Мінфін
