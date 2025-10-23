Криптостарт з OKX — до $135 для новачків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 жовтня 2025, 15:56

Криптостарт з OKX — до $135 для новачків

Давно хотіли спробувати крипту, але не знаєте, з чого почати?OKX запускає кампанію «Стартовий набір», у межах якої нові користувачі можуть отримати до $135 у торгових бонусах за перші кроки у трейдингу, як-от депозит і перші угоди. Це ваш шанс розпочати впевнено — з підтримкою однієї з найнадійніших криптобірж світу. Приєднатися можна до 21 листопада 2025 року.

Давно хотіли спробувати крипту, але не знаєте, з чого почати?

Що треба зробити?

Промокампанія «Стартовий набір OKX» створена для того, щоб надати новачкам простий і вигідний старт у світі криптовалютної торгівлі. Для участі необхідно:

  1. Зареєструватися на платформі OKX.

  1. Натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії.

  1. Внести депозит від 100 USDT та отримати перший бонус у розмірі 5 USDT.

  1. Досягнути торгового обсягу не менше ніж 1000 USDT, щоб отримати ще 5 USDT.

  1. Продовжувати виконувати торгові завдання, що дозволяють отримати додатково до 100 USDT.

До 25 USDT для всіх користувачів

Окрім основного бонусу для новачків, OKX пропонує всім користувачам платформи додаткову можливість отримати до 25 USDT в межах цієї ж промокампанії. Для отримання бонусу необхідно запросити друзів приєднатися до ОКХ. За кожного реферала, який приєднається до цієї кампанії та виконає Завдання 1, можна отримати 5 USDT. Максимальна сума бонусу за запрошення — 25 USDT (за п’ятьох запрошених друзів).

Промоакція «Стартовий набір» від OKX є унікальною можливістю розпочати роботу на крипторинку з приємним фінансовим стимулом. Завдяки чітким умовам та підтримці з боку криптобіржі новачки можуть ознайомитися з функціоналом і отримати перший досвід торгівлі з мінімальними ризиками.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити уTelegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами