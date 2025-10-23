Криптостарт з OKX — до $135 для новачків

Давно хотіли спробувати крипту, але не знаєте, з чого почати? OKX запускає кампанію «Стартовий набір», у межах якої нові користувачі можуть отримати до $135 у торгових бонусах за перші кроки у трейдингу, як-от депозит і перші угоди. Це ваш шанс розпочати впевнено — з підтримкою однієї з найнадійніших криптобірж світу. Приєднатися можна до 21 листопада 2025 року.

Що треба зробити?

Промокампанія «Стартовий набір OKX» створена для того, щоб надати новачкам простий і вигідний старт у світі криптовалютної торгівлі. Для участі необхідно:

Зареєструватися на платформі OKX.

Натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії.

Внести депозит від 100 USDT та отримати перший бонус у розмірі 5 USDT.

Досягнути торгового обсягу не менше ніж 1000 USDT, щоб отримати ще 5 USDT.

Продовжувати виконувати торгові завдання, що дозволяють отримати додатково до 100 USDT.

До 25 USDT для всіх користувачів

Окрім основного бонусу для новачків, OKX пропонує всім користувачам платформи додаткову можливість отримати до 25 USDT в межах цієї ж промокампанії. Для отримання бонусу необхідно запросити друзів приєднатися до ОКХ. За кожного реферала, який приєднається до цієї кампанії та виконає Завдання 1, можна отримати 5 USDT. Максимальна сума бонусу за запрошення — 25 USDT (за п’ятьох запрошених друзів).

Промоакція «Стартовий набір» від OKX є унікальною можливістю розпочати роботу на крипторинку з приємним фінансовим стимулом. Завдяки чітким умовам та підтримці з боку криптобіржі новачки можуть ознайомитися з функціоналом і отримати перший досвід торгівлі з мінімальними ризиками.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити уTelegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.