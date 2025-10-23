Multi від Мінфін
23 жовтня 2025, 16:00

Trezor презентує Trezor Safe 7: перший у світі апаратний гаманець із прозорим Secure Element

Повністю бездротовий гаманець із першим у світі відкритим для аудиту Secure Element і «quantum-ready» архітектурою для захисту нового покоління.

Прага, 21 жовтня 2025 року — Trezor, компанія, що створила перший у світі апаратний гаманець, представила Trezor Safe 7 — пристрій нового покоління, який уперше в галузі поєднує повністю відкритий для аудиту Secure Element (TROPIC01) і «quantum-ready» архітектуру.

Гаманець також забезпечує зручне бездротове підключення, дозволяючи безпечно керувати криптоактивами будь-де.

Завдяки яскравому кольоровому сенсорному екрану, цільнометалевому корпусу з анодованого алюмінію та відкритій прошивці Trezor Safe 7 створений для прозорого, довготривалого самостійного зберігання активів — без компромісів між безпекою, зручністю та дизайном.

Перший прозорий Secure Element

У центрі пристрою — TROPIC01, перший у світі прозорий і відкритий для аудиту Secure Element.

На відміну від традиційних елементів безпеки з закритою архітектурою, TROPIC01 дозволяє спільноті перевіряти та верифікувати його конструкцію.
Такий підхід вирішує давню проблему у сфері криптобезпеки — необхідність довіряти апаратному компоненту, не маючи змоги зрозуміти, як він працює.

Архітектура, готова до ери квантових обчислень

Trezor Safe 7 створено з урахуванням майбутнього. Його «quantum-ready» архітектура підтримує квантово-захищені оновлення, що гарантує довготривалу цілісність і надійність пристрою.
Коли мережі перейдуть на постквантову безпеку, користувачам не доведеться змінювати свої апаратні гаманці.

«Якби ви запитали мене десять років тому, я б сказав, що квантова безпека — це наукова фантастика, про яку подумає наступне покоління. Але з нинішніми темпами розвитку стає зрозуміло, що протягом наступного десятиліття Bitcoin має перейти до постквантових алгоритмів. Це ще не стало реальністю, але вже не за горами. Саме тому з Trezor Safe 7 ми вирішили зробити перший крок у галузі — створити апаратний гаманець із „quantum-ready“ архітектурою», — пояснює Томаш Сушанка, технічний директор Trezor.

Безпека без компромісів

Trezor Safe 7 реалізує багаторівневий підхід до безпечного зберігання криптовалюти.

Пристрій оснащено двома елементами безпеки — прозорим і відкритим чипом TROPIC01 таNDA-free EAL6+ вторинним елементом, які забезпечують як фізичний, так і криптографічний захист.

Приватні ключі ізольовані від будь-яких зовнішніх систем, а всі критичні дії мають бути підтверджені безпосередньо на 2,5-дюймовому кольоровому сенсорному дисплеї з високою роздільною здатністю.

«У час, коли зручність спонукає користувачів звертатися до кастодіанів і ETF, ми вважаємо особливо важливим нагадати, що таке справжня самостійна зберігання — це повний контроль без компромісів», — говорить Матей Жак, CEO Trezor.

«Trezor Safe 7 — наша відповідь: перший апаратний гаманець із повністю відкритим Secure Element, подвійною чип-архітектурою та бездротовим дизайном, створеним на перспективу.

Він відображає все, за що ми стоїмо — прозорість, зручність і довіру, яка не потребує дозволу. Ми зробили найнадійніший варіант також і найзручнішим, піднявши планку для всього ринку криптобезпеки".

Сучасна зручність і дизайн

Trezor Safe 7 підтримує Bluetooth Low Energy (BLE), магнітну бездротову зарядку, сумісну з Qi2, і маєвисокоякісний кольоровий сенсорний екран.

Передача даних через Bluetooth захищена Trezor Host Protocol (THP) — відкритим протоколом, який забезпечуєзашифроване, автентифіковане та приватне з'єднання між мобільним, десктопним і планшетним додатками.

Корпус із анодованого алюмінію та Gorilla Glass робить пристрій водночас міцним і естетичним, забезпечуючи плавну роботу на різних платформах.

Через платформу Trezor Suite користувачі можуть керувати тисячами монет і токенів, торгувати, стейкати та підключатися до сторонніх сервісів — усе в одному інтерфейсі.

Представлено на події Trustless by Design (TBD)

Trezor презентувавSafe 7 під час живої події в Празі під назвою Trustless by Design (TBD), де криптоспільнота вперше побачила новий флагманський пристрій.
Повний запис презентації доступний на офіційному YouTube-каналі Trezor.

Створений для надійності

Trezor Safe 7 має суцільний корпус із алюмінію, екран Gorilla Glass 3, захист IP54 від пилу та бризок, а такожакумулятор LiFePO4, який витримує у 4 рази більше циклів заряджання, ніж звичайні літієві батареї.

Також доступна Bitcoin-only версія — для користувачів, які віддають перевагу фокусованому досвіду лише з Bitcoin.

Ціна: $249 (249 €). ВаріантиCharcoal Black і Bitcoin-only уже доступні для передзамовлення вофіційному e-shop Trezor, аObsidian Green з’явиться найближчим часом. Відправлення замовлень очікується через чотири тижні.

Серед доступних аксесуарів:

  • Магнітна бездротова зарядка, сертифікована Qi2 (безкоштовно для передзамовлень)

  • Чохол із веганської шкіри для Trezor Safe 7

  • Універсальний чохол Trezor Universal Case для зберігання будь-якої моделі Trezor

  • Захисна плівка Privacy Screen Protector із кутом огляду 28°

  • Міцний плетений USB-C кабель для заряджання

Про компанію Trezor

Trezor — це перша у світі компанія з виробництва біткоїн-апаратних гаманців, заснована у 2013 році. Вона стала піонером у розвитку самостійного зберігання криптоактивів, надавши користувачам відкритий пристрій для безпечного й незалежного зберігання криптовалют.

Сьогодні Trezor пропонує широкий спектр апаратних і програмних рішень, що підвищують рівень безпеки як для новачків, так і для досвідчених користувачів.
У 2023 році компанія запустилаTrezor Academy — освітню ініціативу, покликану навчати локальні спільноти безпечній участі в криптоекосистемі.

Джерело: Мінфін
