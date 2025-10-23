Обсяги контрольованих операцій зросли на третину — ДПС

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Задекларована сума — 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:

Австрії - 18 %;

Швейцарії - 17 %;

Франції - 11 %;

Нідерландах — 10 %;

США — 6 %;

Німеччині та Кіпрі - по 5 %.

За видами операцій переважають:

з товарами — 49 % (у т. ч. з сировинними товарами — 19 %);

банківські послуги — 28 %;

фінансові послуги — 11 %;

послуги — 7 %;

операції з цінними паперами — 4 %;

інші - 1 %.

«Для перевірки відповідності принципу „витягнутої руки“ бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни — 62 %, а також метод чистого прибутку — 35 % та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку — 3 %», — додала вона.

Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20%), у США (12%), Німеччині (10%), Франції (5%) та Швейцарії (4%).

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань. Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60% усіх коригувань, проведених у 2025 році.