23 жовтня 2025, 13:14

Обсяги контрольованих операцій зросли на третину — ДПС

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік. Це на 11 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Задекларована сума — 3,3 трлн грн. Вона на 32 % перевищила показник попереднього звітного року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

На початок жовтня платники податків направили до ДПС 2 797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік.
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, які зареєстровані в:

  • Австрії - 18 %;
  • Швейцарії - 17 %;
  • Франції - 11 %;
  • Нідерландах — 10 %;
  • США — 6 %;
  • Німеччині та Кіпрі - по 5 %.

За видами операцій переважають:

  • з товарами — 49 % (у т. ч. з сировинними товарами — 19 %);
  • банківські послуги — 28 %;
  • фінансові послуги — 11 %;
  • послуги — 7 %;
  • операції з цінними паперами — 4 %;
  • інші - 1 %.

«Для перевірки відповідності принципу „витягнутої руки“ бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни — 62 %, а також метод чистого прибутку — 35 % та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку — 3 %», — додала вона.

Крім того, 1 754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20%), у США (12%), Німеччині (10%), Франції (5%) та Швейцарії (4%).

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань. Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60% усіх коригувань, проведених у 2025 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
