Рада підтримала скасування обов'язкових актів виконаних робіт для спрощення бізнесу

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 14023 , спрямований на спрощення оформлення первинних документів при наданні послуг. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат. Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев .

Деталі

Як пояснив Гетманцев, законопроєкт ініційований на запит бізнесу з метою спрощення процесу документообігу та надання суб'єктам господарювання більшої гнучкості.

Мета ініціативи — дозволити сторонам договору передбачати спрощений порядок оформлення первинних документів на послуги.

Згідно з пропозиціями, акт наданих послуг можна буде складати без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо одночасно виконуються дві умови:

це прямо передбачено умовами договору.

послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі.

При цьому дані зміни не застосовуватимуться до послуг, які оплачуються за рахунок бюджетних коштів. Для таких операцій залишаються чинними поточні, більш жорсткі вимоги до оформлення.

Законопроєкт № 14023 вносить зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».