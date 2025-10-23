Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 14023, спрямований на спрощення оформлення первинних документів при наданні послуг. За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат. Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев.
Рада підтримала скасування обов'язкових актів виконаних робіт для спрощення бізнесу
Деталі
Як пояснив Гетманцев, законопроєкт ініційований на запит бізнесу з метою спрощення процесу документообігу та надання суб'єктам господарювання більшої гнучкості.
Мета ініціативи — дозволити сторонам договору передбачати спрощений порядок оформлення первинних документів на послуги.
Згідно з пропозиціями, акт наданих послуг можна буде складати без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо одночасно виконуються дві умови:
- це прямо передбачено умовами договору.
- послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі.
При цьому дані зміни не застосовуватимуться до послуг, які оплачуються за рахунок бюджетних коштів. Для таких операцій залишаються чинними поточні, більш жорсткі вимоги до оформлення.
Законопроєкт № 14023 вносить зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Коментарі