Українські акції та євробонди відновили падіння на тлі відтермінування перемовин в Будапешті

Українські фінансові активи в середу відреагували зниженням на новини про відтермінування анонсованих раніше мирних переговорів між США та Росією. Інвестори, які минулого тижня позитивно сприйняли анонс зустрічі, знову почали продавати активи. Причиною зриву переговорів називають небажання Росії припиняти бойові дії. Про це пише Інтерфакс-Україна 22 жовтня.

Реакція на Варшавській біржі

Індекс українських компаній WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) впав на 2% — до 510 пункта, але згодом відновились до 518 пунктів. Це падіння відбулося на тлі зростання основного індексу польської біржі WIG20 (на 1,05%), що вказує на негативну реакцію інвесторів саме на українські папери.

Серед компаній індексу найбільших втрат зазнали:

Milkiland: -4,33%

Coal Energy: -4,48% (шахти компанії зупинені через війну)

«Астарта»: -2,99%

KSG-Agro: -2,40%

«Агротон»: -2,29%

ІМК: -1,61%

Натомість акції агрохолдингу «Кернел», які не входять до індексу через малу кількість у вільному обігу, додали 0,21%.

Торги в Лондоні та США

На Лондонській фондовій біржі (LSE), де ринок менш схильний до впливу роздрібних інвесторів, падіння було ще значнішим. Акції гірничорудної компанії Ferrexpo обвалилися на 6,57%. Водночас папери агрохолдингу МХП (виробник курятини) виросли на 1,06%.

Українські єврооблігації на Франкфуртській біржі також подешевшали, перервавши кількаденне зростання. Їхня вартість знизилася в діапазоні 1,25−2,14%. При цьому ВВП-варанти практично не змінилися в ціні.

Акції Київстару, які торгуються на американській біржі NASDAQ також впали майже на 3% за день.