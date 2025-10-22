Долар подорожчав у середу, 22 жовтня, на міжбанку на 11 копійок. Євро також зросло, але на 6 копійок. Про це свідчать дані торгів.
22 жовтня 2025, 17:26
Долар дорожчає другий день поспіль на міжбанку
|
Відкриття 22 жовтня
|
Закриття 22 жовтня
|
Зміни
|
41,73/41,76
|
41,84/41,87
|
11/11
|
48,46/48,48
|
48,52/48,54
|
6/6
Офіційний курс: долар — 41,76 грн, євро — 48,37 грн.
Середній курс у банках: 41,52−41,95 грн/долар, 48,25−48,94 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,90−42,03, євро — 48,80−49,00 грн.
Джерело: Мінфін
